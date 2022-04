Le Nigeria, mais pas seulement

Les ventes annuelles de smartphones au Nigeria ont augmenté de 81 % en glissement annuel en 2021, peut-on lire vendredi dans L’Economiste.

Chiffres contenus dans l’étude réalisée par Global Monthly Handset Sales Tracker.

Les ventes n’explosent pas seulement au Nigeria, mais dans toute l’Afrique.

Il y a d’abord une baisse du prix des équipements et une offre de plus en plus abondante des opérateurs avec des débits plus rapides et toujours plus de Data.