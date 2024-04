'Le Togo est l'épicentre de l'intégration'

L’Economiste publie vendredi in extenso le discours prononcé la veille par le Premier ministre, Victoire Tomégah-Dogbé, à l’occasion du Forum d’investissement de la Cédéao qui se déroule à Lomé.

‘Notre pays est heureux d’être l’épicentre de l’intégration et de la diplomatie en Afrique de l’ouest. Notre position géographique stratégique, associée à notre riche patrimoine culturel et à notre économie dynamique, fait du Togo un carrefour idéal pour favoriser un dialogue et une collaboration significatifs entre les parties prenantes de toute l’Afrique et au-delà’, a-t-elle déclaré.