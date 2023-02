Leader en Afrique de l'Ouest

Kokou Edem Tengue, le ministre de l’Economie maritime, affirme dans un entretien au journal Financial Afrik que le Port de Lomé est le meilleur de l’Afrique de l’Ouest.

Le statut de cette plateforme, terminal d’éclatement centre et ouest-africain en eau profonde, confère au PAL et, au delà, au Togo entier, une position de hub logistique et industriel qui vient conforter une place acquise de longue date de centre financier africain, siège des holding et des grands groupes bancaires à l’instar de Ecobank Transnational Incorporated, Oragroupe, BIDC, BOAD, écrit le mensuel.

Financial Afrik N°97