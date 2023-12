Les décisions de la FED auront un impact sur les marchés africains

La Réserve fédérale américaine (FED) a fait part de son intention de réduire les taux d’intérêt de 75 points de base en 2024. Une annonce qui alimente l’optimisme des marchés africains, souligne L’Economiste en vente jeudi.

La baisse des taux aux Etats-Unis et l’affaiblissement éventuel du dollar pourraient inciter les investisseurs de portefeuille à examiner de plus près les opportunités offertes par les marchés africains, dans l’espoir d’obtenir des rendements plus élevés, explique le journal.