Le Premier ministre, Victoire Tomégah-Dogbé, a assisté cette semaine à Lagos à la cérémonie de remise du ‘Prix Obafemi Awolowo du leadership’ au président de la BAD, Akinwumi Ayodeji Adesina, indique Togo Matin paru vendredi.

La consécration d’un parcours exceptionnel, notamment à la tête de l’institution de développement.

‘Grâce à des leaders comme Dr Adesina, nous élaborons notre vision, nos solutions et, au final, notre narratif. Car aujourd’hui plus qu’hier, nous ne voulons plus que d’autres bâtissent les solutions à notre place’, a déclaré la cheffe du gouvernement.