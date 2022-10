Seguce s’est dotée d’une nouvelle identité visuelle.

On peut découvrir le logo de la Société d’Exploitation du Guichet Unique pour le Commerce Extérieur au Togo dans les colonnes du Médium paru mardi.

Ce guichet unique géré par Veritas, leader mondial des services d’évaluation de conformité et de certification, permet de favoriser la transparence dans les relations entre les acteurs du commerce et de réduire considérablement les délais de traitement des marchandises à l’import et à l’export.