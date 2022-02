Pas d'ingérence, mais de la coopération

'Ces derniers temps, on sent que les peuples d’Afrique veulent prendre leur destin en main. Les populations africaines veulent reconquérir leur indépendance, limiter et/ ou mettre totalement fin à l’ingérence des puissances occidentales dans la gouvernance de leurs pays, et surtout parvenir à l’indépendance économique, qui semble-t-il peine à se concrétiser depuis plus de 50 ans que ces pays ont obtenu leur indépendances politique’, peut-on lire lundi dans Togo Matin.

Cet argumentaire est celui utilisé, notamment, par les putschistes maliens.

Les pays d’Afrique sont indépendants et l’ingérence des puissances occidentales, évoquée par ce journal, n’est rien d’autre que de la coopération.