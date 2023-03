Plus et mieux pour l'éducation

Dossier spécial éducation dans Togo Matin paru ce jour.

L’appareil éducatif a besoin de ressources humaines compétentes et motivées. Pour les lui fournir, les pouvoirs publics embauchent des élèves-professeurs qu’ils forment et rendent plus qualifiés pour transmettre les connaissances nécessaires aux élèves.

C’est l’une des initiatives lancées par le ministère de tutelle.