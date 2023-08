Sens des responsabilités

‘lI a été donné à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAAC) de constater que, depuis quelques semaines, certains organes de presse écrite, audiovisuelle et en ligne continuent d'ignorer les règles professionnelles, déontologiques et éthiques prescrites par les textes législatifs et réglementaires régissant l'exercice du métier de journaliste ou d'animateur d'émissions-débats ou d'émissions interactives’, peut-on lire lundi dans un communiqué publié par l’institution.

Des articles ou propos de journalistes, animateurs ou leurs invités comporteraient des affirmations ‘gratuites ou mensongères, des déclarations sans preuves, souvent empreintes de mépris, injures ou dérisions’, indique la HAAC.

Dans un contexte de crise sécuritaire, la Haute Autorité demande aux médias de faire preuve de responsabilité