Tensions avec la Fédération

Clarisse Agbégnénou acte la rupture avec sa fédération, titre Le Figaro.

La rupture est consommée entre elle et la fédération, à commencer par son président, Stéphane Nomis. ‘Désormais, je sais qu’il n’y aura plus de discussion possible avec la fédération. Si à l’avenir je dois leur dire quelque chose, je passerai par quelqu’un. Mais, en fait, j’espère qu’il n’y aura plus de sujet et que nous n’aurons plus rien à nous dire, car la confiance est rompue’, a déclaré la judokate d’origine togolaise.

L’Union pour sa part souligne vendredi que Clarisse est l’objet d'un manque de considération.

Toute cette affaire est liée à une histoire de kimono.

La quintuple championne du monde s'était présentée sur le tatami à Tel-Aviv en février dernier avec un kimono de son sponsor personnel, la marque Mizuno, et non celui de la Fédération.