Discret, calme, patient, stratège et peu bavard, Faure Gnassingbé est aujourd'hui dans l'arène de la Cédéao un bien précieux, écrit mardi Le Médium.

Fin diplomate et mesuré dans ses faits et gestes, le président togolais allie finesse et efficacité dans toutes ses entreprises pour le bon vivre et le bien-être dans la région ouest-africaine, poursuit ce journal.