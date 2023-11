Un monde de culture

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche,Majesté Ihou Wateba, représente le Togo à la 42e session de la Conférence générale de l’UNESCO qui se tient à Paris jusqu’au 22 novembre, indique mardi Eco & Finances.

La Conférence détermine l’orientation et la ligne de conduite générale de l’UNESCO

Elle adopte un Programme et un budget pour l’UNESCO pour les deux années suivantes. Elle élit les membres du Conseil exécutif et nomme, tous les quatre ans, le directeur général.

La Conférence générale se compose des représentants de tous les États membres de l'Organisation.

Elle se réunit tous les deux ans, avec la participation des Etats membres et des membres associés.

Sont également invités à participer, en tant qu’observateurs, des organisations intergouvernementales, des organisations non gouvernementales et des fondations. Chaque Etat y dispose d’une voix, quelles que soient sa taille et l’importance de sa contribution au budget.