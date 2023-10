Un projet central dans la politique économique chinoise

Togo Matin ouvre ses colonnes vendredi à l’ambassadeur de Chine au Togo.

Chao Weidong y évoque le projet cher au président Xi Jinping, celui de la relier économiquement la Chine à l’Europe

En anglais, l'expression Belt and Road Initiative (BRI) a remplacé à partir de 2017, dans la terminologie officielle, l’expression « One Belt, One Road » (« une ceinture, une route ») ou OBOR.

Ce projet est devenu central dans la politique économique chinoise. Il concerne plus de 68 pays regroupant 4,4 milliards d’habitants et représentant près de 40 % du produit intérieur brut (PIB) de la planète.