Une offre encore réduite

Le Forum africain de la presse économique et financière vient de s’achever à Abidjan, indique L’Economiste paru ce jour.

Journaux et sites spécialisés en économie et finances sont de plus en plus nombreux en Afrique de l’Ouest francophone. Mais le manque d’informations fiables handicape la fourniture d’un contenu de qualité.

Dans les pays anglophones, l'offre est beaucoup plus riche.