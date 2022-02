Affacturage : un outil souple au service des entreprises

Un conseil des ministres s’est tenu ce lundi à Kara (Nord du Togo).

Un avant-projet de loi relative à la police des étrangers a été adopté.

Le texte, indique-t-on de source officielle, a pour objet principal d’actualiser les règles générales applicables à l’entrée, au séjour, à la circulation et à l’établissement des étrangers sur le territoire. Il prévoit en particulier une digitalisation du processus de demande et d’établissement du visa et de la carte de séjour.

Ce dispositif doit contribuer à la modernisation du pays.

Le conseil a également adopté l’avant- projet de loi uniforme relative à l’activité d’affacturage dans les Etats membres de l’Union monétaire ouest africaine (UMOA).

Il s’inscrit dans le cadre des réformes engagées par le gouvernement pour soutenir les Très petites, petites et moyennes entreprises (TPME) et a pour objectif de favoriser le développement de l’affacturage en tant qu’offre de financement adaptée aux problèmes de trésorerie des entreprises et en particulier, des TPME.

L'affacturage est une technique de financement et de recouvrement de créances mise en œuvre par les entreprises et consistant à obtenir un financement anticipé et à sous-traiter cette gestion à un établissement de crédit spécialisé.

Longtemps considéré comme le dernier recours de sociétés en difficultés financières, l'affacturage est aujourd'hui un outil souple au service des entreprises. C'est un procédé à la fois d'externalisation de tâches administratives, d'assurance contre les impayés et de financement à court terme.