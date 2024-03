Atouts et inconvénients

Les députés ont débuté lundi l’examen en plénière d’une proposition de révision constitutionnelle.

L’idée est de passer d’un régime présidentiel à un régime parlementaire.

Le président de la République ne serait plus élu au suffrage universel, mais par les députés ou le Parlement réuni en Congrès. Le Togo ne dispose pas encore de Sénat.

Un régime parlementaire est un système politique dans lequel le pouvoir exécutif est détenu par le gouvernement, généralement dirigé par un Premier ministre, et responsable devant le parlement.

Contrairement à un régime présidentiel où les pouvoirs exécutif et législatif sont distincts et indépendants, dans un régime parlementaire, le pouvoir exécutif est issu du Parlement et est responsable devant lui. Le parlement détient donc une grande influence sur l'exécutif.

Le régime parlementaire, bien qu'il présente des avantages indéniables, n'est pas exempt de critiques et de désavantages.

Dans un régime parlementaire, la chute d'un gouvernement est souvent plus fréquente en raison de la confiance accordée par le parlement. Les coalitions fragiles et les majorités étroites peuvent entraîner des gouvernements instables et des changements fréquents dans l'exécutif.

Bien que le Parlement soit censé être l'organe principal du pouvoir législatif, dans certains cas, le pouvoir exécutif, représenté par le Premier ministre, peut dominer le processus décisionnel. Cela peut entraîner un déséquilibre des pouvoirs au détriment du législatif.

Les gouvernements parlementaires peuvent parfois échapper à la responsabilité en raison de la possibilité de dissoudre le parlement et d'appeler de nouvelles élections. Cela peut conduire à une prise de décision imprudente sans craindre les conséquences à long terme.

Dans les systèmes multipartites, la nécessité de former des coalitions pour obtenir une majorité parlementaire peut entraîner des compromis politiques et une dilution des idéologies. Les partis peuvent sacrifier leurs principes pour maintenir le pouvoir, ce qui peut conduire à une gouvernance moins cohérente.

La nécessité de négocier et de construire des consensus au sein du Parlement peut ralentir le processus décisionnel, surtout lorsque les intérêts des différents partis politiques divergent. Cela peut rendre difficile la mise en œuvre rapide des réformes et des politiques importantes.

Si le régime parlementaire offre une certaine flexibilité et une représentation politique diversifiée, il n'est pas sans ses inconvénients.

Les défis liés à l'instabilité gouvernementale, à la domination du pouvoir exécutif et à la lenteur du processus décisionnel doivent être pris en compte lors de l'évaluation de ce système politique.

L’examen de la proposition de réforme, qui contient une centaine d’articles, est un exercice à mener dans un temps long. Pas question de précipiter la machine parlementaire.