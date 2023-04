Début des opérations de recensement

Le recensement électoral débute ce samedi et s’achèvera le 3 juin.

Il est organisé par régions afin de rendre le processus plus souple, ont expliqué les responsables de la Commission électorale (Céni).

Des élections régionales et législatives se tiendront cette année.

______

Zone de recensement et dates

Zone 1 (29 avril au 6 mai)

Lac 1 et Lac 3 , Lac 2 et Lac 4, Ba Mono, Vo 1 et Vo 3, Vo 2 et Vo 4, Zio 1 et Zio 2, Zio 3 et Zio 4, Yoto, Ave, Agoé-Nyivé 1, Agoé-Nyivé 4 et 6, Agoé-Nyivé 2, 3 et 5, Golfe 1, Bé Est, Golfe 2, Bé centre, Golfe 3, Be Ouest, Golfe 3, Amoutieve, Golfe 5, Aflao Gakli, Golfe 6 Baguida, Golfe 7 Aflo Sagbado

Zone 2 (13 au 20 mai)

Tchamba, Sotoubua, Blitta, Anie, Ogou 1 et 4, Ogou 2 et 3, Est Mono, Moyen-Mono, Agou, Kloto, Kpele, Dangni, Wawa, Akebou

Zone 3 (27 mai au 3 juin)

Cinkasse, Tone 1 et 4, Tone 2 et 3, Tandjoura, Kpendjal, Kpendjal Ouest, Oti, Oti sud, Keran, Binah, Doufelgou, Kozah 1 et 2, Kozah 3 et 4, Assoli, Bassar 1, Bassar 2, 3 et 4, Tchaoudjo 1 et 2, Tchaoudjo 3 et 4, Mo