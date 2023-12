Des élections couplées

Le conseil des ministres qui s’est tenu lundi a consacré l’essentiel de ses travaux à la préparation des élections régionales et législatives.

Il a adopté le projet de loi sur la modification du code électoral.

La Commission électorale (Céni) a proposé un chronogramme visant à un scrutin couplé (régionales et législatives) au premier trimestre 2024.

Pour prendre en compte les exigences d’un processus d’élections multiples, il est nécessaire d’apporter au code électoral des modifications.

Le conseil des ministres a adopté un autre projet de loi relatif, notamment, au nombre de députés.

Le Cadre permanent de concertation (CPC) a soumis au gouvernement des propositions dont la prise en compte devrait induire une augmentation du nombre des circonscriptions, un accroissement du nombre de députés (ils sont actuellement 91) ainsi qu’une nouvelle répartition des sièges à l’Assemblée nationale.

Le gouvernement va étudier ces propositions, indique le communiqué officiel.

‘La procédure législative va suivre son cours pour permettre la tenue des prochaines consultations dans un cadre inclusif, apaisé et sécurisé, concrétisant ainsi, une fois de plus, le modèle de gouvernance concertée prôné par le président de la République et mis en œuvre au bénéfice de l’ensemble des populations togolaises’, souligne le texte.

Les élections couplées, également connues sous le nom d'élections simultanées ou concurrentes, désignent une situation où plusieurs élections ont lieu le même jour ou dans un laps de temps rapproché.

Cette pratique est employée dans divers pays du monde et peut impliquer différents niveaux de gouvernement, tels que les élections présidentielles, parlementaires, régionales et locales, se déroulant toutes simultanément.

Les élections couplées permettent de rationaliser le processus électoral et économiser des ressources.