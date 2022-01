Des valeurs inscrites dans le socle de nos traditions

Le président Faure Gnassingbé a adressé ses voeux à ses concitoyens à l’occasion de la nouvelle année. Voeux de santé, de prospérité et de paix.

‘Sur la voie de notre marche commune, nous continuerons de faire appel aux valeurs inscrites dans le socle de nos traditions : l’assiduité et la persévérance dans l’effort, le courage et la résilience dans l’épreuve, la fraternité et la solidarité en toutes circonstances’, peut-on lire dans un message posté sur les réseaux sociaux.