Faire de la politique autrement

Quelle stratégie l’opposition peut-elle utiliser pour faire aboutir ses revendications ?

Les dernières grandes manifestations de contestation remontent à 2017.

Pour le député Gerry Taama (NET, opposition), ces rassemblements ont montré leur limite.

'Nous avons excessivement utilisé les manifestation. Elle n’ont pas produit d’effets’, a-t-il expliqué mardi.

L’élu recommande une approche différente, plus responsable, plus proche des aspirations des militants et des sympathisants, sans toutefois élaborer.

Avec la période électorale qui s’ouvre, les partis mettront toute leur énergie à organiser meetings et autres caravanes pour convaincre les électeurs.

Les grands rassemblements unitaires ne sont plus à l’ordre du jour.