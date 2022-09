Faure Gnassingbé ne laisse aucun togolais de côté

L’annonce faite par le ministre de l’Economie et des Finances, Sani Yaya, vendredi à la télévision est de nature à satisfaire de nombreux togolais.

Il a lu un texte du président Faure Gnassingbé qui contient des mesures inédites pour lutter contre la vie chère.

‘Je ne veux laisser aucun togolais de côté’, a indiqué le chef de l’Etat.

Parmi ces mesures, il y a une augmentation de 10% de la valeur indiciaire des salaires et des pensions de retraite pour les fonctionnaires civils et militaires et les retraités du secteur public, soit un montant annuel de 22,5 milliards de Fcfa, la revalorisation additionnelle de 5% de la pension de retraite pour tous les retraités du secteur public (civils et militaires) et du secteur privé.

Par ailleurs, une indemnité mensuelle de transport de 10.000 F à titre exceptionnel est accordée pour chaque fonctionnaire pour faire face à la hausse des frais de déplacement par ces temps difficiles, soit un coût budgétaire annuel de 8,8 milliards de FCFA,

L’annonce concerne également une gratification du reliquat de l'avance sur salaire consentie en janvier 2022 aux fonctionnaires et retraités sur les 8 mois restant à rembourser, soit 7,1 milliards de, afin de leur permettre de faire face à la rentrée scolaire et à la cherté de la vie.

Une gratification spéciale de 3 milliards par transferts monétaires directs au profit des parents d'élèves pour l'achat des fournitures scolaires.

L’aide porte aussi sur le secteur de l’éducation avec une subvention de 2,5 milliards pour l'acquisition des manuels d'écriture et de lecture pour les élèves de l'enseignement primaire.

Toujours en matière d'éducation, une gratification spéciale de 3 milliards par transferts monétaires directs est mise en place au profit des parents d'élèves pour l'achat des fournitures scolaires.

On peut citer une augmentation de la subvention pour les engrais de 6 milliards, une dotation additionnelle de la subvention aux produits pétroliers de 30 milliards pour la porter à 37,8 milliards, afin de poursuivre le soutien de l'Etat à la flambée des prix des produits pétroliers induits par la situation géopolitique au plan international et la hausse du cours du dollar. Le gaz domestique n’est pas oublié.

Enfin, l’Etat poursuivra de l'application des mesures fiscales en faveur du secteur privé dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.

‘J’ai instruit le gouvernement à veiller à l'accélération et à l'aboutissement rapide des discussions avec les partenaires sociaux et le secteur privé en vue de la revalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG)’, écrit Faure Gnassingbé dans son message.

‘Il s’agit de mesures fortes décidées par le président de la République auquel je tiens à rendre hommage. Le chef de l’Etat veille, et c’est une constante, au bien être de la population. D’ailleurs, le dispositif annoncé vise toutes les couches de la population; le secteur public comme le secteur privé’, a commenté Sani Yaya.