Agbéyomé Kodjo, le leader du MPDD (opposition), a appelé jeudi les Togolais au pardon, à la vérité, à l’amour et à la justice.

‘Les douloureux événements qui nous déchirent actuellement dans la région des Savanes à cause du terrorisme avec la perte de notre intégrité territoriale nous rappellent cette grande leçon de vie qui constitue le fondement de tout partenariat, de tout rapport sincère à l’autre et de tout vivre ensemble harmonieux et prospère’, a-t-il déclaré.

M. Kodjo, qui vit à l’étranger, estime que le Togo ‘dispose de toutes les richesses pour nous rendre heureux. Il est temps de hisser le drapeau blanc de l’amour et de la paix’.