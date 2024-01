Le CAR a-t-il un agenda caché ?

Pour l’ANC, la proposition du CAR consistant à regrouper toutes les élections en 2025 n’est pas judicieuse.

‘S’il faut tout faire en 2025, il y aura 5 élections à savoir les législatives, les municipales, les régionales, les sénatoriales et laprésidentielle. On a du mal à coupler deux élections et vous voulez qu’on en couple cinq !’, a déclaré vendredi Eric Dupuy, le porte-parole de l’ANC au micro d’une radio privée.

Pour cette formation, le CAR aurait peut être un agenda caché pour rendre public ce projet.

En tout état de cause, le parti dirigé par Jean-Pierre Fabre ira aux élections en 2024.

Les législatives devraient se tenir à la fin du premier 2024 sous une forme couplée ou non.