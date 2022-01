Les coalitions ne sont plus d'actualité

La perspective d’une nouvelle coalition de l’opposition s’éloigne de jour en jour. La plupart de ses leaders n’en veulent plus.

Il faut dire que les expériences passées n’ont pas été concluantes. On se souvient du FRAC, du CAP 15, de la CST, d’Arc en Ciel et d’autres.

Dernier à s’exprimer sur la question, Traoré Tchassona.

Il est à la tête du MCD (Mouvement Citoyen pour la Démocratie et le Développement).

‘Les coalitions, on connait. Si l’idée avait été bonne on n’en serait pas là aujourd’hui. Revenons à des approches plus réalistes’, a-t-il déclaré dimanche au micro d’une radio locale.

Il privilégie des alliances ponctuelles plutôt que des coalitions et des regroupements et demande aux dirigeants de l’opposition de mettre un terme aux querelles, aux insultes, au dénigrement.

Les prochaines élections présidentielles auront lieu dans 3 ans. D’ici là, l’opposition a largement le temps d’affuter sa stratégie.