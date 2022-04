Loin de Lomé, près du coeur

L’ambassade du Togo au Japon, célèbrera le 27 avril prochain le 62e anniversaire de l’indépendance du pays.

Les commémorations se dérouleront en ligne à 15h30 (heure de Tokyo).

Les relations entre le Togo et le Japon sont étroites. L’aide publique au développement comprend des dons via le Kennedy Round, le financement de projets structurants comme le financement du nouveau port de pêche et des programmes de santé.