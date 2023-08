Nouvelles technologies au service des élections

Wolou Komi, président du Pacte Socialiste pour le Renouveau (PSR), souhaite que les prochaines consultations électorales au Togo se déroulent sous la forme du vote électronique.

Au moins une expérimentation pour les régionales, a-t-il recommandé.

Bien que nous vivions dans un monde de plus en plus technologique, de nombreux pays utilisent encore un système de vote papier.

De plus, la carte d’électeur, la pièce d’identité et le registre d’émargement servant au contrôle des votes sont en papier.

Et il ne faut pas oublier d’évoquer, les accusations de fraude, la nécessité de recompter les voix et les différents litiges…

Ne serait-il pas plus pratique d’aller au lieu de vote, sans longues files d’attente et d’entrer directement dans un bureau de vote, de confirmer son identité en utilisant une empreinte digitale et de voter pour le parti/candidat de son choix à l’aide d’un écran tactile?

A terme, le Togo adoptera sans doute ces technologies, mais le pays est encore confronté à de nombreux problèmes qui imposent toujours le recours au vote classique.

Un pays comme la France a toujours recours au vote papier.