Le président Faure Gnassingbé, en tournée dans le nord du pays jeudi, a rencontré les populations de la préfecture de la Binah.

Il a été question de la mise en oeuvre de la phase pilote du Fonds Tinga

Ce mécanisme vise à offrir des subventions remboursables aux habitants à faible revenu afin de leur faciliter l’accès aà l’électricité.

Le Fonds permettra de couvrir notamment les frais de branchement au réseau national de distribution de l’énergie électrique basse tension ou à un mini-réseau basse tension, les coûts de réalisation des travaux d’installations électriques intérieures basse tension ainsi que l’acquisition des équipements électriques nécessaires et des kits solaires.

L’occasion pour M. Gnassingbé d’évoquer également la menace terroriste.

‘Nous subissons des attaques au cours desquelles nous avons perdu des compatriotes, tant des forces de défense et de sécurité que des civils. Ce qui se passe dans la région des Savanes, ce n’est pas une fatalité. On peut résister et nous allons repousser les terroristes’, a-t-il déclaré.

Il a appelé les habitants à la vigilance.

‘Mettons nous tous à l’esprit que nous pouvons vivre ces drames à tout moment et en tout lieu. Donc, je nous invite à être extrêmement vigilant. Nous sommes tous concernés par cette menace.