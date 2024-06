Parole d'expert

La décision du Togo de passer d’un régime présidentiel à un régime parlementaire avec la création d’une Chambre haute est une très bonne chose, a indiqué jeudi John Tomaszewski, chef du cabinet de Jim Risch (R-ID), membre de la commission des Affaires étrangères du Sénat américain.

‘C’est intéressant de savoir que le Togo va faire l’expérience du Sénat. Cela manifeste le dynamisme des institutions de ce pays dans la marche vers son développement’, a-t-il déclaré à Lomé où il séjourne pour quelques jours.

John "JT" Tomaszewski est un membre influent du personnel du Comité des relations étrangères du Sénat américain.

Avec plus de dix-huit ans d'expérience combinée en politique étrangère et en gouvernance, il joue un rôle crucial dans la définition et la mise en œuvre de la politique américaine, en particulier en Afrique.

Tomaszewski est le principal responsable de la politique africaine pour le sénateur Risch, membre du Comité des relations étrangères du Sénat.

Il est reconnu pour son travail sur des questions de gouvernance et de démocratisation en Afrique, ayant dirigé des initiatives pour l'Institut républicain international (IRI) dans des pays comme le Kenya et le Soudan du Sud