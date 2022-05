Pas d'armes chimiques produites ou stockées

Réunion du conseil des ministres ce mercredi à Lomé. Le gouvernement a examiné et adopté en deuxième lecture l’avant-projet de loi portant sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction.

Le texte réglemente l’importation, l’exportation, la mise au point, la fabrication, le stockage et l’emploi des armes chimiques et leur destruction.

Son adoption permettra au Togo de lutter efficacement contre la prolifération des armes chimiques, source de grave insécurité à l’égard des populations.

Le Togo n’a pas d’industrie militaire et ne développe donc aucune arche chimique.

Ces dispositions permettent au pays de se conformer aux normes et traités internationaux.