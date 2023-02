Pas de malversations mais des insuffisances

Le gouvernement a pris acte du rapport d'audit de la Cour des Comptes relatif à la gestion de la crise sanitaire. Il se félicite de la conformité des meures prises, indique un communiqué publié dans la soirée.

La mission assurée par la Cour des comptes et le travail qui a été réalisé à l'initiative et à la demande du gouvernement traduisent un fonctionnement normal des institutions (…) ainsi que la volonté de transparence qui anime les autorités, souligne le texte.

L'audit se penche sur la légalité et l'éligibilité des ressources et des dépenses, c'est-à-dire le respect des procédures définies par les conventions de financement et les lois et règlements en vigueur, afin de permettre ou gouvernement d'en tirer des enseignements pour l'amélioration dons la gestion des situations similaires à la crise sanitaire du Covid-19.

Ainsi la Cour reconnait que l'inéligibilité éventuelle d'une dépense peut découler d'un contexte marqué par une extrême urgence due à l'imprévisibilité de la crise et aux grondes difficultés d'approvisionnement des équipements et matériels médicaux sur le marché mondial.

Ceci ne signifie ni que la dépense est fictive ni que les deniers ont été utilisés de manière illégale voire détournés, précise le communiqué.

La Cour n’a découvert de malversations ou de fraudes.

Le gouvernement prend toutefois note des insuffisances relevées par la Cour de comptes. Il s'engage à mettre en œuvre rapidement les réformes nécessaires.