Quel régime est le meilleur ?

C’est le sujet du moment. Des députés ont introduit une proposition de réforme constitutionnelle qui suscite due nombreux commentaires.

Republicoftogo.com n’a pas pu consulter le document, mais Kossivi Hounaké, agrégé de droit public, a pu en lire les grandes lignes

Le point saillant est l’élection du président de la République non plus au suffrage universel, mais par les députés.

‘Cette migration vers le régime parlementaire dépouille le chef de l’Etat de la plupart de ses attributions. Elles seront alors confiées à un Premier ministre’, explique Kossivi Hounaké.

Un régime parlementaire est un système politique dans lequel le pouvoir exécutif est détenu par le gouvernement, généralement dirigé par un Premier ministre, et responsable devant le parlement.

Contrairement à un régime présidentiel où les pouvoirs exécutif et législatif sont distincts et indépendants, dans un régime parlementaire, le pouvoir exécutif est issu du parlement et est responsable devant lui. Le parlement détient donc une grande influence sur l'exécutif.

Mais on en n’est pas là. La proposition a en tout cas le mérite de susciter de l’adhésion ou de l’hostilité.

C’est toujours sain en démocratie.