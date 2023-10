Reporter les élections ? Impossible selon l'ANC

Un report des élections régionales et législatives ? Impensable pour l’ANC (opposition).

Certes, les députés sortants peuvent rester en fonction jusque’à l’arrivée d’une nouvelle Chambre - cela est prévu par la constitution - mais c’est inacceptable pour ce parti.

‘Qu’on ne se cache pas derrière cette disposition pour ne pas organiser les élections. A partir du 20 janvier 2024, ce Parlement ne sera plus valable. Et face à ce vide constitutionnel, il y a une jurisprudence. Soit la classe politique trouve un palliatif, soit on se dirige vers une transition. Il n’y a pas d'autre mesure’, a déclaré vendredi Nicolas Kwami Manti, secrétaire général adjoint de l’ANC.

Autre grief formulé à l’endroit du pouvoir, le découpage électoral jugé ‘injuste’.

Il appartient à la Commission électorale de fixer la date des deux scrutins.