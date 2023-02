Un peuple forcément uni

Le Médiateur de la République et présidente du Haut-commissariat à la réconciliation et au renforcement de l’unité nationale (HCRRUN), Awa Nana Daboya a appelé mardi les populations togolaises à la coexistence et au vivre ensemble.

Un message fort au moment où le Togo est confronté à une vague terroriste sans précédent.

‘Les leçons apprises de plusieurs pays en proie à l'extrémisme violent nous enseignent que l'une des racines nourricières de ce phénomène est incontestablement la stigmatisation de communautés entières accusées à tort ou à raison d'être les chevilles ouvrières de ces actes attentatoires à l'intégrité des Etats’, a-t-elle déclaré.

Des Comités locaux de paix vont sillonner le pays pour porter la bonne parole.

Elle veut éloigner la violence et le sectarisme alimentés par les groupes terroristes.

‘Nous appelons plus que jamais à la tolérance culturelle et religieuse’, a souligné Awa Nana Daboya.