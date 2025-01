Un tournant politique majeur

Le Togo connaît ce mercredi un moment historique avec l'organisation de ses premières élections sénatoriales. Ce scrutin marque une étape cruciale dans la mise en œuvre de la Ve République, qui transforme le pays d'un régime présidentiel vers un régime parlementaire.

Au total, 41 sièges du Sénat sont à pourvoir par suffrage indirect. Les grands électeurs, composés des conseillers municipaux et régionaux, ont la responsabilité d'élire ces sénateurs. Le Sénat comptera 61 membres, dont 20 seront directement désignés par le président de la République. Cette nouvelle institution vise à renforcer la représentation territoriale et à assurer un équilibre des pouvoirs au sein du système législatif.

L'instauration de la Ve République bouleverse l'organisation politique du Togo. Le président de la République verra ses prérogatives réduites à un rôle honorifique, tandis que le président du Conseil détiendra les véritables pouvoirs exécutifs. Ce modèle s'inspire du système parlementaire indien, avec pour objectif de promouvoir une gouvernance plus démocratique et participative.

Malgré l'importance de ce scrutin, certaines formations de l'opposition ont choisi de boycotter les élections sénatoriales. Cette décision, bien que notable, ne semble pas compromettre la tenue du vote ni sa légitimité. Le processus électoral se poursuit dans le calme, témoignant de la volonté des autorités de mener à bien cette transition politique.

La mise en place du Sénat ouvre la voie à un nouveau paysage politique. Ce changement institutionnel pourrait favoriser une gouvernance plus équilibrée et inclusive, en donnant davantage de place aux collectivités locales et en répartissant les pouvoirs. Le succès de ces élections sénatoriales marquera un pas décisif vers une démocratie consolidée et un avenir politique renouvelé pour le pays.