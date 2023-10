Une délégation du PCC à Lomé

Une délégation du Parti communiste chinois (PCC) séjourne actuellement à Lomé.

Une rencontre s’est déroulée avec la direction d’UNIR (majorité présidentielle).

‘Notre ambition est de renforcer la coopération fructueuse déjà existante entre nos deux partis' a déclaré Junwei Wang, le chef de la délégation.

Aklesso Atchole, le secrétaire exécutif du parti UNIR, s’est félicité de cette visite.

Le PCC suit les principes du marxisme-léninisme et est un système à parti unique, ce qui signifie qu'il est le seul légal en Chine.

Le PCC joue un rôle central dans la gouvernance et la prise de décisions et son secrétaire général est le plus haut dirigeant du pays. Il s'agit du président Xi Jinping.

Les objectifs déclarés du parti comprennent la promotion du socialisme aux caractéristiques chinoises, la modernisation de l'économie et le maintien de la stabilité politique.