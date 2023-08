Une nouvelle génération de fonctionnaires

Le gouvernement va lancer une vaste réforme de la fonction publique.

‘Nous avons hérité d’une fonction publique historique de carrière et de statut avec un Etat pourvoyeur d’emplois où personne ne se sent responsable’, a indiqué Gilbert Bawara, le ministre de la Fonction publique.

L’Etat doit disposer de capacités humaines et institutionnelles en adéquation avec ses priorités de développement.

Autrement dit, des fonctionnaires engagés et actifs.

L’objectif est d’voir une administration publique plus performante avec des hommes et des femmes ayant le sens de la mission et non de carrière.