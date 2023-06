Conflits communautaires meurtriers au Nigeria

Des hommes armés ont tué ces derniers jours au moins 23 personnes dans le centre du Nigeria, dernières violences en date dans cette région marquée par des affrontements meurtriers récurrents entre agriculteurs et éleveurs, a déclaré mardi la police.

L'Etat du Plateau, situé à mi-chemin entre le Nord à majorité musulmane et le Sud à majorité chrétienne, a été le théâtre d'une recrudescence d'attaques ces derniers mois.

Dans un communiqué, le gouverneur de l'Etat de Plateau, Caleb Mutfwang, s'est dit attristé par ces meurtres, dénonçant une situation sécuritaire "très alarmante".

En mai, plus de 100 personnes ont été tuées et plusieurs milliers d'autres déplacées après des attaques dans l'Etat, selon des responsables locaux.

Les régions du nord-ouest et du centre du Nigeria sont régulièrement le théâtre de conflits et de tensions autour de l'exploitation de la terre et des ressources en eau entre communautés d'agriculteurs et d'éleveurs.

L'enchaînement de meurtres suivis d'actes de représailles a donné naissance dans la région à une criminalité plus large avec des gangs qui mènent des expéditions ciblées dans des villages, se livrent à des enlèvements de masse et à des pillages.

Le nouveau président du Nigeria, Bola Tinubu, investi fin mai à la tête du pays le plus peuplé d'Afrique et de la première économie du continent, est confronté à de multiples défis en matière de sécurité. Il a promis de faire de la lutte contre l'insécurité "sa priorité absolue", tout comme ses prédécesseurs.