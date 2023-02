Le nouveau concept de politique étrangère de la Russie se concentra sur la fin du monopole de l'Occident dans les affaires internationales, a déclaré mercredi le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.

Une référence à la stratégie de la Russie vis à vis des pays africains.

Les affaires internationales ne doivent pas être déterminées par les ‘intérêts égoïstes’ de l'Occident, mais par ‘un équilibre juste et universel des intérêts, comme exigé par la Charte des Nations Unies’, a affirmé M. Lavrov à la Douma (Chambre basse).

‘Les Etats-Unis et leurs alliés sont obsédés par un désir maladif de faire revivre l'ordre mondial néocolonial et unipolaire en vue d'interférer avec le processus objectif de formation et de montée de nouveaux centres mondiaux’, a-t-il dénoncé.

Washington et ses alliés mènent ‘une guerre hybride générale contre la Russie qui a été préparée pendant de nombreuses années’, avec les objectifs de vaincre la Russie sur le champ de bataille, de détruire son économie, d'encercler le pays et d'en faire un ‘paria’, a ajouté M. Lavrov.

Cependant, toutes les tentatives occidentales d'isoler la Russie ont échoué, a-t-il insisté.

Ces déclarations s’inscrivent dans le narratif du pouvoir russe depuis l’invasion de l’Ukraine il y a un an.