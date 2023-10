Le Gabon s'aligne sur la Russie

Le Conseil de sécurité de l'ONU a rejeté lundi soir une résolution proposée par la Russie pour un « cessez-le-feu humanitaire » entre Israël et le Hamas.

Le Conseil de sécurité se retrouvera mardi soir pour se prononcer sur un second texte soumis cette fois par le Brésil.

La projet russe de résolution a été approuvé par cinq Etats membres du Conseil -- dont la Russie et la Chine --, rejeté par quatre autres (Etats-Unis, Royaume-Uni, France et Japon) et six se sont abstenus, parmi lesquels le Brésil.

Pour être adoptée, une résolution nécessite l'approbation d'au moins neuf des 15 membres du Conseil, sans veto d'un des cinq membres permanents (Etats-Unis, Royaume-Uni, France, Russie, Chine).

L'ambassadeur russe à l'ONU Vassili Nebenzia a déploré que les pays occidentaux aient « bloqué un message commun et unique du Conseil de sécurité pour répondre à des intérêts purement égoïstes et politiques ». Moscou est « extrêmement inquiet de la catastrophe humanitaire sans précédent à Gaza et du risque très élevé d'un élargissement du conflit » à toute la région, a prévenu le diplomate russe.

Son homologue britannique Barbara Woodward lui a répondu que Londres « ne pouvait pas soutenir une résolution qui évite de condamner les attaques terroristes du Hamas ».

Membre non-permanent du Conseil de sécurité, le Gabon a voté en faveur du texte russe. C’est une surprise car ce pays, victime d’un récent coup d’Etat, était traditionnellement un allié des Occidentaux.

Sans doute l'effet du Sud Global très en vogue en Afrique.

Le texte russe appelait à un « cessez-le-feu humanitaire immédiat, durable et pleinement respecté » et à un accès humanitaire « sans entrave » à la bande de Gaza en état de siège. Mais sans désigner le Hamas, ce qui était inacceptable pour les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la France. Le projet de résolution du Brésil condamne lui spécifiquement « les odieuses attaques terroristes du Hamas ».