Le lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest est au coeur de la visite de Blinken à Abidjan

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a annoncé mardi un engagement de 45 millions de dollars de financement supplémentaire pour aider à lutter contre les conflits et à promouvoir la stabilité en Afrique de l'Ouest côtière, où l'insécurité liée aux insurgés djihadistes a augmenté ces dernières années.

Blinken effectue la deuxième étape d'une tournée de quatre nations en Afrique qui le mène au Cap-Vert, en Côte d'Ivoire, au Nigeria et en Angola du 21 au 26 janvier.

Le but de ce voyage est de discuter des partenariats entre les États-Unis et l'Afrique dans des domaines tels que le commerce, le climat, l'infrastructure, la santé, la sécurité et d'autres questions. Il fait suite à un sommet à Washington avec des dirigeants africains en décembre 2022.

Les défis en matière de sécurité en Afrique de l'Ouest, les répercussions du coup d'État au Niger l'année dernière et l'influence croissante de la Russie dans la région font partie des sujets clés de la tournée de Blinken.

Il est arrivé dans la capitale économique de Côte d'Ivoire, Abidjan, lundi soir, et a rencontré le président Alassane Ouattara mardi matin, après quoi il a annoncé le financement supplémentaire lors d'une conférence de presse conjointe.

La Côte d'Ivoire est l'un des nombreux pays d'Afrique de l'Ouest côtiers impactés ces dernières années par les organisations islamistes qui ont pris racine au Mali en 2012 et se sont propagés dans la région du Sahel malgré des efforts militaires coûteux soutenus internationalement pour les contenir.

"Nous avons passé beaucoup de temps à discuter des défis mutuels en matière de sécurité", a déclaré Blinken. "Nous apprécions le leadership de la Côte d'Ivoire dans la lutte contre l'extrémisme et la violence."

Ce financement viendra compléter les 300 millions de dollars que les États-Unis ont déjà investis en Afrique de l'Ouest au cours des deux dernières années.

Le président Ouattara a souligné que la sécurité dans la région restait un défi.

"C'est pourquoi nous apprécions le soutien des États-Unis dans le domaine du renseignement et de la lutte contre le terrorisme", a-t-il déclaré.

Les États-Unis ont accusé un revers dans leur lutte contre les extrémistes au Sahel lorsque des officiers ont renversé le président nigérien Mohamed Bazoum, un allié clé, en juillet 2023.

Il n’y a pas que le Niger, mais aussi le Mali et le Burkina Faso.

Les juntes ont rompu leurs liens avec les alliés traditionnels occidentaux tels que l'Union européenne et la France, qui ont retiré des milliers de soldats du Sahel l'année dernière.