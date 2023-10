Sahara : soutien de l'ONU à l’initiative marocaine d’autonomie

Le Maroc s’est félicité lundi de l’adoption par le Conseil de Sécurité de l’ONU de la résolution 2703 relative à la question du Sahara marocain.

Cette résolution renouvelle le mandat de la MINURSO pour un an.

Le soutien international grandissant de près d’une centaine de pays à l’initiative marocaine d’autonomie, l’ouverture à Laâyoune et à Dakhla de plus d’une trentaine de consulats, la non-reconnaissance de plus de 84% des Etats membres de l’ONU de la République Sahraouie, ainsi que l’essor économique et social de la région dans le cadre du nouveau modèle de développement pour les provinces du sud confortent l’approche préconisée par le Royaume dans le règlement de cette question.

La résolution a identifié clairement les parties au processus politique, qui doivent assumer leur responsabilité politique, juridique, et morale dans la recherche d’une solution définitive au différend régional sur le Sahara marocain.

Elle cite en particulier l’Algérie à six reprises, soit autant de fois que le Maroc, confirmant que l’Algérie est bel et bien la partie principale à ce différend artificiel.

De même, la nouvelle résolution consacre les tables rondes comme seul cadre du processus politique, avec notamment la participation de l’Algérie, partie prenante directement interpellée.

Enfin, le Conseil de Sécurité a confirmé que la solution politique définitive ne peut être qu’une « solution politique réaliste, pragmatique, durable et basée sur le compromis ».

Ces paramètres sont de nouveau couplés à l’appui du Conseil de Sécurité à l’initiative marocaine qualifiée de ‘sérieuse et crédible’.

Plusieurs pays à travers le monde expriment clairement leur soutien à cette initiative comme base incontournable de toute solution à ce différend régional. C’est le cas du Togo, notamment.