Soudan : évacuations massives

Plus de 1.000 ressortissants de l'UE ont été évacués du Soudan où des combats meurtriers font rage, a indiqué lundi le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell.

"C'est une opération complexe mais elle a été couronnée de succès", a déclaré M. Borrell en marge d'une réunion des ministres européens des Affaires étrangères au Luxembourg. "Je ne peux vous donner de chiffres exacts, mais il est certain que plus de 1.000 personnes" ont été évacuées, a-t-il ajouté.