Imagerie médicale : 10 centres de santé équipés

Le PNUD a fait don mercredi de 10 appareils d’échographie au ministère de la Santé. Ils renforceront les capacités de10 centres sanitaires avec une meilleure prise en charge des femmes.

Ils seront utilisés pour le diagnostic et le suivi.

L'échographie est une technique d'imagerie médicale qui utilise des ondes sonores pour créer des images des structures internes du corps.

L'échographie est une technique non invasive et sans danger, qui est souvent utilisée en combinaison avec d'autres techniques d'imagerie, comme la tomodensitométrie (TDM) et l'imagerie par résonance magnétique (IRM).

Le mot "échographe" vient du grec "echo" (écho) et "graphein" (écrire). Il a été inventé en 1954 par le physicien suédois Inge Edler et le cardiologue suédois Carl Hellmuth Hertz.

L'échographie est une technique d'imagerie très importante en médecine.

Elle est utilisée pour diagnostiquer une variété de pathologies et pour guider les interventions chirurgicales.

Elle est également utilisée pour surveiller les patients pendant et après les interventions chirurgicales ou avant un accouchement.