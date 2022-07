Le dépistage est essentiel

Depuis 2 ans, l’Association togolaise pour le bien-être familier(ATBEF), grâce à l’appui financier du gouvernement japonais, prend en charge et accompagne les femmes victimes de lésions précancéreuses du col de l’utérus et assure un dépistage précoce.

Le projet a permis de dépister et de gérer 24.900 cas, notamment dans les zones très reculées. L’anticipation a permis de traiter à temps de nombreux cas’, a indiqué vendredi Noellie Koevi-Koudam, directrice de l’Atbef.

Le problème fondamental est double, celui du manque d’information et de l’absence de ressources pour former des spécialistes et équiper les hôpitaux.

Le cancer de l’utérus est le type de cancer le plus courant de l’appareil reproducteur féminin.

C’est une tumeur maligne qui prend naissance dans les cellules de l’utérus. Une tumeur maligne signifie qu’elle peut envahir les tissus avoisinants et les détruire. Elle peut aussi se propager (métastases) à d’autres parties du corps.

L’utérus, parfois aussi appelé matrice, fait partie de l’appareil reproducteur féminin. C’est un organe musculaire creux en forme de poire, où le fœtus se développe au cours de la grossesse. Le revêtement interne de l’utérus, appelé endomètre, est formé d’un tissu riche en glandes. La partie inférieure de l’utérus, ou col de l’utérus, est reliée au vagin.

L’hyperplasie atypique de l’endomètre est un état précancéreux qui se manifeste dans le revêtement de l’utérus (appelé endomètre).

Elle consiste en une prolifération excessive de cellules anormales.

Elle peut aussi avoir pour origine une hyperplasie de l’endomètre, soit une prolifération excessive de cellules normales.

Les polypes qui peuvent apparaître dans l’utérus présentent parfois de l’hyperplasie atypique de l’endomètre.

L’hyperplasie atypique de l’endomètre n’est pas encore cancéreuse, mais ce changement anormal risque de se transformer en cancer de l’utérus s’il n’est pas traité.