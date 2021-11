Nos amis les bêtes

250.000 chiens et chats vont être vaccinés contre la rage d’ici fin décembre.

Cette campagne permettra de diminuer diminuer la prévalence de la rage au Togo, a indiqué vendredi le Dr Komlan Batawui, directeur de l’Elevage.

La rage est une maladie virale constamment mortelle, qui touche les mammifères, notamment les chiens, les chats et les chauves-souris. Elle peut se transmettre à l’homme.

La rage sévit dans de nombreux pays d’Afrique.

La vaccination post-exposition est décidée par le centre antirabique, lorsqu’une personne a été mordue ou griffée par un animal pour lequel la transmission du virus est possible, au regard de la situation.

Elle consiste en plusieurs injections intramusculaires réparties sur un mois. Elle est bien tolérée. Elle doit être effectuée le plus rapidement possible après l’exposition et est parfois associée à une injection d’anticorps antirabique assurant une protection immédiate mais de courte durée.

Ce traitement préventif de la rage humaine, administré après le contact avec l’animal porteur, est très efficace et prévient l’apparition de la maladie dès lors qu’il est administré avant l’apparition des symptômes.