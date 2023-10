Poser le diagnostic

7% de la population serait atteinte de cécité.

L’opération de la cataracte est efficace dans la plupart des cas.

2.000 interventions ont été réalisées l’année dernière et la couverture en soins oculaire est de l’ordre de 66%.

‘Le gouvernement et ses partenaires multiplient les initiatives pour améliorer l'accès aux soins à travers une augmentation de la couverture géographique des districts sanitaires en soins oculaires’, a indiqué jeudi Yawo Sefofo Prempe, coordonnateur du Programme national de santé oculaire.

La Journée mondiale de la vue est célébrée ce jeudi au Togo.

La cataracte est une opacification du cristallin, la lentille naturelle située à l'intérieur de l'œil. Elle est la cause la plus fréquente de perte de vision chez les personnes âgées de plus de 65 ans.

Le cristallin est une lentille transparente qui permet de focaliser la lumière sur la rétine, la partie sensible à la lumière de l'œil. Lorsque le cristallin devient opaque, la lumière ne peut pas être focalisée correctement, ce qui entraîne une perte de vision.

Le diagnostic de la cataracte est généralement posé par un ophtalmologiste lors d'un examen oculaire.

Le traitement de la cataracte est chirurgical.

Une intervention courante et sûre qui consiste à retirer le cristallin opacifié et à le remplacer par une lentille artificielle.