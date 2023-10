Prévention avant tout

Une course contre le cancer du sein aura lieu le 7 octobre à Lomé et une semaine plus tard à Atakpamé. Elle est organisée par l’association ‘All for change’.

Plus de 2000 cas de cancer du sein sont recensés chaque année au Togo.

Cette initiative vise à mobiliser les femmes et à fournir des informations cruciales sur cette forme de cancer, ses dangers et les mesures préventives.

Il est essentiel de sensibiliser à l'importance du dépistage régulier car un diagnostic précoce augmente considérablement les chances de guérison.