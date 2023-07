La médecine traditionnelle est très prisée au Togo, mais les jeunes tradipraticiens manquent d’expérience.

'La formation fait défaut, il faut la renforcer’, a indiqué samedi Koffi Koudouvo, expert en pharmacologie et médecine traditionnelle à l’Organisation Ouest-Africaine de la Santé (OOAS).

Il est également nécessaire de créer les bases d’une collaboration entre médecine moderne et traditionnelle pour une approche plus globale et moderne de la santé.

La médecine traditionnelle est un système de santé ancien qui englobe les pratiques médicales, les croyances, les rituels et les connaissances transmises de génération en génération sur le continent africain.

Elle est profondément enracinée dans les cultures africaines et a joué un rôle vital dans la prévention et le traitement des maladies au fil des siècles.

La médecine traditionnelle africaine repose sur une approche holistique de la santé, prenant en compte les aspects physiques, mentaux, émotionnels et spirituels.

Elle utilise une variété de techniques et de thérapies, telles que l'utilisation de plantes médicinales, de rituels, de massages, de régimes alimentaires spécifiques, de thérapies à base d'herbes, de chants et de danses thérapeutiques, ainsi que des pratiques de divination et de guérison spirituelle.

Les praticiens de la médecine traditionnelle, souvent appelés guérisseurs, chamans ou herboristes, sont hautement respectés au sein de leurs communautés.

Ils possèdent une connaissance approfondie des plantes médicinales, des techniques de diagnostic traditionnelles et des remèdes anciens.

Leur approche est souvent personnalisée et basée sur une compréhension de la personne dans son environnement social et culturel.

La médecine traditionnelle continue d'être largement utilisée et appréciée par de nombreuses communautés .

Elle joue un rôle complémentaire aux systèmes de santé modernes, en offrant des options de traitement alternatif et en répondant aux besoins de santé spécifiques des populations locales.

Cependant, il est important de noter que la médecine traditionnelle africaine n'est pas exempte de critiques, notamment en ce qui concerne la validation scientifique de ses pratiques et son interaction avec la médecine occidentale.