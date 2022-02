Vers la fin de la pandémie

La "phase aiguë" de pandémie de Covid-19 prendra fin cette année si l'objectif de 70% de la population mondiale vaccinée est atteint, a déclaré le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

"Nous tablons sur une fin de la phase aiguë de la pandémie cette année, à la condition bien sûr que 70% de la population mondiale soit vaccinée d'ici le milieu de l'année, vers juin ou juillet", a déclaré à la presse Tedros Adhanom Ghebreyesus, en visite en Afrique du Sud. "C'est entre nos mains (...) C'est une question de choix", a-t-il ajouté.

Le chef de l'OMS était en visite dans les laboratoires de la société de biotechnologie Afrigen basée au Cap, qui a fabriqué le premier vaccin à ARN messager contre le Covid-19 en Afrique.

Mis au point à partir du séquençage du code génétique publiquement disponible du laboratoire Moderna, ce vaccin sera prêt pour des essais cliniques en novembre, et son homologation est prévue pour 2024. "Ce vaccin sera plus adapté aux contextes dans lesquels il sera utilisé, avec moins de contraintes de stockage et à un prix moindre", a déclaré M. Tedros.

Le projet d'Afrigen est soutenu par l'OMS et le mécanisme international Covax pour l'accès au vaccins.

Seuls 11% des Africains sont vaccinés, soit le taux le plus faible au monde. Le continent doit "multiplier par six le taux de vaccination" contre le Covid pour espérer atteindre l'objectif de 70% de couverture vaccinale fixé pour la fin du premier semestre 2022, selon l'OMS Afrique.

Au Togo, 28% de la population adulte a reçu deux doses.