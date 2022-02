Préserver le droit des travailleurs

Le Togo disposera prochainement d’un Conseil national du travail (CNT).

Il s’agit d’un organe consultatif tripartite qui a pour mission d’examiner et de formuler des propositions et avis sur toutes questions touchant le travail, la main-d’œuvre, l’emploi, la formation professionnelle, la sécurité sociale, la sécurité et la santé au travail ainsi que l’amélioration des conditions de travail.

L’objectif est de contribuer à la préservation de la paix sociale, explique-t-on de source officielle.